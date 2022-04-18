5 أشخاص يعتدون على أب وابنه بمكة.. تكسير سيارة ورشق بالحجارة

وبحسب ما رواه الأب المتضرّر لـ "سبق"؛ فإن 5 أشخاص قاموا بالتهجّم عليه هو وابنه، وقاموا بتكسير زجاج سيارته ورمي منزله بالحجارة، ما نتج عن ذلك إصابته بجروحٍ وكدماتٍ أُدخل على أثرها المستشفى، وكذلك إصابة ابنه الذي أُدخل هو الآخر المستشفى لتلقي العلاج، دون أن يوضّح الأسباب التي أدّت إلى تلك المضاربة.