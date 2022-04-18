5 أشخاص يعتدون على أب وابنه بمكة.. تكسير سيارة ورشق بالحجارة

باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة؛ في ساعةٍ متأخرة من مساء أمس، حادثة مضاربة في أحد الأحياء شمال مكة المكرّمة، نتج عنها إصابة أب وابنه، وتحطيم زجاج سيارة الأب.
وفي التفاصيل؛ تلقت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة؛ في ساعة متأخرةٍ من مساء أمس، بلاغاً من مواطن يفيد بتعرُّضه هو وابنه لضربٍ مبرح على يد أشخاصٍ، ملحقين الضرر بمنزله ومركبته، في أحد الأحياء الواقعة شمالي مكة المكرّمة.
وبحسب ما رواه الأب المتضرّر لـ "سبق"؛ فإن 5 أشخاص قاموا بالتهجّم عليه هو وابنه، وقاموا بتكسير زجاج سيارته ورمي منزله بالحجارة، ما نتج عن ذلك إصابته بجروحٍ وكدماتٍ أُدخل على أثرها المستشفى، وكذلك إصابة ابنه الذي أُدخل هو الآخر المستشفى لتلقي العلاج، دون أن يوضّح الأسباب التي أدّت إلى تلك المضاربة.
وأظهرت الصور التي زوّد بها "سبق" حجم الضرر الذي لحق بمركبته، من تحطيم الزجاج وخدش البودي، إلى جانب اختراق الحجارة باب منزله، لافتاً إلى أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني أمراضاً مزمنة.
وباشرت الجهات الأمنية الموقع فور تلقيها البلاغ، وفتحت تحقيقاً موسعاً مع الأطراف، تمهيداً لإحالة ملف الحادثة للنيابة العامة بحكم الاختصاص.