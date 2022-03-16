"أشرفي" يهنئ العالم الإسلامي بنجاح الفحوصات الطبية لخادم الحرمين الشريفين

‬بمناسبة انتهاء الفحوصات الطبية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ صباح اليوم الأربعاء في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، والتي تكللت بفضل الله تعالى بالنجاح، قدم فضيلة رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي، أصدق التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية والأسرة المالكة والحكومة الرشيدة والشعب السعودي الكريم وكافة أبناء الأمتين العربية والإسلامية.