أشيش ثكار.. لاجئ رواندي لم يمنعه النزوح من أن يصبح رجل ورائد أعمال عالميًا

يُعَرِف "ثكار" نفسه على حسابه الرسمي في "توتير"، بأنه " لاجئ، تسرب من المدرسة، رائد أعمال، رائد فضاء، فاعل خير والآن مؤلف - ما زلت أعمل في التقدم - الرئيس التنفيذي للمجموعة مارا"، والتعريف على إيجازه، يتضمن وصفاً دقيقاً لسيرة حياة "ثكار"، واللافت فيها هو تعريف نفسه بـ"لاجئ"، وما يُفهم مما يريد إيصاله للآخرين من هذا الوصف، أن حياة اللجوء التي تفتقر إلى الاستقرار لم تمنعه من أن ينجح في حياته، ويؤسس شركة اقتصادية، هي شركة "مارا"، التي تنتشر فروعها حالياً في 26 دولة حول العالم، ويعمل بها أكثر من 11 ألف موظف، فبدلاً -كما هو محتمل ومتوقع دائماً- من أن تحول تجربة اللجوء بين الإنسان وبين تحقيق النجاح، فإن "ثكار" اتخذ واقعها المأساوي المفجع، دافعاً قوياً لأن ينجح ويستقر.