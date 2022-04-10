أطباء العظام والتجميل بتخصصي الطائف يعيدون ترميم يد شاب علقت بفرامة

ووفقًا لما ذكره متحدث صحة الطائف سراج الحميدان لـ"سبق": فإنَ الشاب يعمل في أحد المطاعم على الفرامة عندما علقت يده داخلها؛ مما استدعى نقله لقسم الطوارئ بالمستشفى؛ حيث كان الشاب يعاني من آلام شديدة ونوبة هلع وخوف تدخل على إثرها الفريق الطبي لتهدئته وإعطائه المسكنات اللازمة، ومن ثم تم نقله بشكلٍ عاجل إلى غرفة العمليات، وقام فريق التخدير المكون من: الدكتور محمد عمر، والدكتور أيمن عبد البارى، والفني عايش القحطاني؛ بتخدير المريض، وأيضًا شارك الدفاع المدني بقص الماكينة التي كانت عالقة فيها يده.