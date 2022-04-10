أطباء العظام والتجميل بتخصصي الطائف يعيدون ترميم يد شاب علقت بفرامة

أعاد فريق جراحة العظام وجراحة التجميل بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، ترميم يد مقيم بالعقد الثاني من عمره كادت فرامة الحمص أن تُفقده يده اليمنى، في عمليةٍ جراحية استمرت لأكثر من 4 ساعات.
ووفقًا لما ذكره متحدث صحة الطائف سراج الحميدان لـ"سبق": فإنَ الشاب يعمل في أحد المطاعم على الفرامة عندما علقت يده داخلها؛ مما استدعى نقله لقسم الطوارئ بالمستشفى؛ حيث كان الشاب يعاني من آلام شديدة ونوبة هلع وخوف تدخل على إثرها الفريق الطبي لتهدئته وإعطائه المسكنات اللازمة، ومن ثم تم نقله بشكلٍ عاجل إلى غرفة العمليات، وقام فريق التخدير المكون من: الدكتور محمد عمر، والدكتور أيمن عبد البارى، والفني عايش القحطاني؛ بتخدير المريض، وأيضًا شارك الدفاع المدني بقص الماكينة التي كانت عالقة فيها يده.
وقام الفريق الجراحي المكون من جراحة العظام بقيادة الدكتور ناصر العالول، والدكتورة عهد إبراهيم، والدكتور سعود القثامي، بتثبيت كسور اليد باستخدام أسياخ معدنية، كما قام فريق جراحة التجميل بقيادة الدكتور جمعة علي، والدكتور بلسم إبراهيم، بإجراء إصلاح وترميم إصابات الأنسجة الرخوة "الأوتار والأعصاب والشرايين والجلد"، وتمت إعادة ترميم اليد ولله الحمد.
وما زال المريض يتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة في المستشفى وحالته مستقرة.