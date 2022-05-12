أظهرت معدن السعوديين.. "أسواق التميمي" تنهي حملتها السنوية الخيرية بالتعاون مع "إطعام"

وأضاف: نفخر بأن "أسواق التميمي" التي بدأت متجراً صغيراً في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية عام 1979، قد وصلت اليوم إلى قلب البيوت في كافة أراضي المملكة عبر إعانات خيرية كهذه، إذ أننا نثمن الشراكة التي سرنا بها مع بنك الطعام السعودي (إطعام)، والتي عكست أهدافنا في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وسعينا الدؤوب في إيجاد حلول مستدامة تتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.