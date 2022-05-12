أظهرت معدن السعوديين.. "أسواق التميمي" تنهي حملتها السنوية الخيرية بالتعاون مع "إطعام"

أنهت شركة أسواق التميمي حملتها السنوية بالتعاون مع بنك الطعام السعودي "إطعام"، والتي تهدف لإيصال صناديق غذائية مؤمنة باحتياجات السفرة الرمضانية الأساسية والمتنوعة إلى المحتاجين في كافة أنحاء المملكة عبر حملة تبرع أثمرت نتائجها من خلال السخاء العالي الذي تكرم به عملاء أسواق التميمي.
جاء ذلك انطلاقًا من حرص شركة أسواق التميمي على الوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية وتلبية لهدف رؤية 2030 الاستراتيجي المتمثل في تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية.
وقد انتهجت الحملة أسلوباً شفافاَ في إيصال التبرعات، من خلال دعوة دشنتها أسواق التميمي طليعة الشهر المبارك لإيضاح آلية عملية التبرع، حيث سارت العملية عبر منهجية سهلة وبسيطة من خلال طلب (صندوق الجود) المتاح في التطبيق والموقع الإلكتروني التابع للشركة.
واحتوى الصندوق الذي بلغت قيمة عطائه 165 ريالاً سعودياً على 26 صنفاً من أكياس الحبوب والمعلبات وعددًا من المنتجات المتنوعة التي ساهمت في إطعام نحو 993 عائلة داخل المملكة العربية السعودية، تم توزيعها بالتعاون مع بنك الطعام السعودي (إطعام).
وتعليقًا على هذه المبادرة الكريمة، قال عبدالعزيز التميمي، الرئيس التنفيذي لشركة أسواق التميمي: التميمي دأبت على تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية في مختلف الأوقات، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك الذي يدفع الناس للتحلي بالحس الإنساني عبر بذل المال والطعام للآخر.
وأضاف: نفخر بأن "أسواق التميمي" التي بدأت متجراً صغيراً في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية عام 1979، قد وصلت اليوم إلى قلب البيوت في كافة أراضي المملكة عبر إعانات خيرية كهذه، إذ أننا نثمن الشراكة التي سرنا بها مع بنك الطعام السعودي (إطعام)، والتي عكست أهدافنا في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وسعينا الدؤوب في إيجاد حلول مستدامة تتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ويعتبر بنك الطعام السعودي (إطعام) جهة خيرية غير حكومية تكرس جهودها للعمل الإنساني، خدمت فيها 11 ألف أسرة خلال 10 سنوات من العمل المتواصل، وأبرمت فيها 88 اتفاقية تعاون مع مختلف المؤسسات، وتعتز "التميمي" بكونها واحدة من هذه المنشآت.
وقد تضافرت الجهود المشتركة كمساهمة خيرية من الشركة وتفعيلاً للمسؤولية الاجتماعية التي تركت أثراً إيجابياً في نفوس متلقيها، إذ تركت الحملة بصمة مجتمعية واضحة عكست الحس الإنساني العالي الذي يمتاز به المجتمع السعودي، ورغبته الفاعلة في تفعيل روح الوحدة والتضامن عبر التكافل مع كافة فئات المجتمع ومد جسر متين مع المحتاجين وإمدادهم بالعون.