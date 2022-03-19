أظهروا وجوهًا قبيحة.. "آل الشيخ" يُشيد بتفاعل الخطباء مع تنفيذ أحكام الـ81 إرهابيًّا

أكد وزير الشؤون الإسلامية والإرشاد والدعوة، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن الإرهابيين يتجردون من جميع مبادئ الدين والخلق والإنسانية، وأكبر دليل على هذا التجرد ما يقومون به من ممارسات تجاه آبائهم وإخوانهم وأصدقائهم وأبناء عمومتهم، ولا شك أن هذا عملٌ حتى الوحوش لا تقوم به ولا تفعله ولا ترضاه لقطيع من الوحوش؛ فما بالنا بإنسان أعطاه الله العقل ووهبه الحكمة، وأنار الله بصره وبصيرته بالقرآن، ثم يخالف هذه المبادئ ويقوم بهذه الأعمال الخطيرة للغاية.
ونوه "آل الشيخ" وأشاد بتفاعل الخطباء بالمملكة مع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق 81 إرهابيًّا؛ وذلك على هامش الحفل الختامي لتكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ23، الذي أقيم أمس الجمعة؛ حيث قال: "إن ما تم أمس على المنابر من الإشادة والثناء والسرور بما تم في هذا الأسبوع الماضي من تنفيذ أحكام الشرع المطهر في فئة خالفت الله وقامت بأعمال لا ينبغي أن يقوم بها مسلم، جسّده تفاعل الخطباء وثناؤهم على القيادة والدعاء لولاة الأمر على ما قاموا به من تنفيذ شرع الله وفق أحكام القضاء".
وبيّن الوزير أن اعتناق الأفكار الهدامة يؤثر تأثيرًا كبيرًا ومباشرًا على معتنقيه بحيث يظهر لهم الوجه الأسود القبيح ويخفي عنهم الوجه الحسن؛ ولذلك يتخذون هذه الجرائم وهذه الأعمال غير الإنسانية من أجل الانتقام من الناس وتحقيق ما في نفوسهم المريضة.
ولفت "آل الشيخ" إلى أن ما تقوم به المملكة السعودية في نشر الوسطية والاعتدال ونبذ العنف ونشر المحبة وروح الاطمئنان بين الناس؛ إنما هو مبدأ أساسي في الدين الحنيف يقوم بتطبيقه مولاي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، بوازع المحافظة على ما ينعم به المواطن في هذا البلد الآمن المستقر.
وأشار إلى أن الشرع الحنيف تَكَفّل بعلاج مثل هذه الفئات المريضة، والقضاء من جهته التنفيذية يطبق أحكام الله في كل من يخالف أو يخرج عن أحكام الشرع المطهر؛ منوهًا بأنه يجب علينا العلم بأن الله حفظ للناس ضروراتهم الخمس، وولاة الأمر -ولله الحمد- يطبقون أوامر الله في رعيتهم ويحافظون على أمنهم واستقرارهم.
وأوضح وزير الشؤون الإسلامية، أن هؤلاء الإرهابيين لا يشكّلون ظاهرة كبيرة، والحمد لله تم إقصاء شأفتهم، وكل من يخطئ ويخالف أو يخرج على هذه الدولة وعلى المسلمين ويقصد إيذائهم؛ فالشرع المطهر في المرصاد، والقيادة عينها لا تنام بإذن الله، سائلًا الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله.