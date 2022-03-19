أظهروا وجوهًا قبيحة.. "آل الشيخ" يُشيد بتفاعل الخطباء مع تنفيذ أحكام الـ81 إرهابيًّا

ونوه "آل الشيخ" وأشاد بتفاعل الخطباء بالمملكة مع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق 81 إرهابيًّا؛ وذلك على هامش الحفل الختامي لتكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ23، الذي أقيم أمس الجمعة؛ حيث قال: "إن ما تم أمس على المنابر من الإشادة والثناء والسرور بما تم في هذا الأسبوع الماضي من تنفيذ أحكام الشرع المطهر في فئة خالفت الله وقامت بأعمال لا ينبغي أن يقوم بها مسلم، جسّده تفاعل الخطباء وثناؤهم على القيادة والدعاء لولاة الأمر على ما قاموا به من تنفيذ شرع الله وفق أحكام القضاء".