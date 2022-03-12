أعدموا اليوم.. "البراهيم" و"المجنحي" و"سعيد" و"الكبوري" يمنيون تخابروا مع جهة أجنبية معادية للمملكة

شمل بيان وزارة الداخلية، الصادر اليوم السبت، تنفيذ حكم القتل بعدد ممّن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى، إدانة كل من: ياسين بن حسين بن علي البراهيم - سعودي الجنسية - وفارس سعيد حسن عبدالله المجنحي وغانم حسن محمد سعيد وأحمد مهدي محمد الكبوري - يمنيو الجنسية - بارتكاب عدة جرائم، منها: التخابر مع جهة أجنبية معادية للمملكة بقصد الإضرار بالدولة ومصالحها وممتلكاتها من خلال إرسال الإحداثيات المكانية لمواقع تعود لجهة حكومية نتج عن ذلك استهداف الموقع، والتستر على أشخاص ينتمون إلى جماعات إرهابية، وخيانة الأمانة، والتسلل إلى المملكة لتنفيذ أعمال إرهابية باستهداف رجال الأمن وزراعة الألغام، والاشتراك في تهريب الأسلحة والقنابل اليدوية.