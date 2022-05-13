أعصاب وأنظار وقلق.. "الأغا" يحذر مرضى السكري من "كلاسيكو جدة"

وتابع: "المباريات الجماهيرية بطبيعة الحال تختلف عن المباريات الأخرى؛ إذ تكون فيها الأعصاب مشدودة والأنظار منصوبة نحو أداء الفريقين، وبالتالي لن تخلو من القلق والتوتر، وهما صفتان متلازمتان في مثل هذه الحالات كرد فعل طبيعي من الجسم؛ فالقلق والتوتر يُعرفان على أنهما: استجابة فسيولوجية للجسم لحالة موقف، مثل مشاهدة المباريات التي تجمع الفرق الكبيرة والمنافسة؛ إذ إنه حينها ينتج الجسم هرمونات محددة، وفي مثل هذه الحالات يوجه التحذير أكثر لمرضى السكري وضغط الدم، فمع التوتر والقلق قد تحدث تقلبات في معدل السكر؛ مما قد يعرّض الفرد إلى متاعب تستدعي علاج الحالة في حينه".