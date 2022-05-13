أعصاب وأنظار وقلق.. "الأغا" يحذر مرضى السكري من "كلاسيكو جدة"

حذر استشاري الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا؛ مرضى السكري من الانفعال وعدم ضبط النفس عند مشاهدة المباراة التي تجمع الاتحاد والهلال "كلاسيكو جدة" بعد غد الأحد، على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال: "بعض الأشخاص المصابين بالسكري أثناء مشاهدة المباراة سواء في الملعب أو المنزل، لا يراعون صحتهم؛ فتجدهم ينفعلون بسرعة، ويبدو ذلك واضحًا عندما يرددون عبارات الغضب، وهذا الأمر غير صحي وتترتّب عليه مشكلة داخل الجسم؛ إذ يحاول الجهاز المناعي خلال فترة الانفعال والغضب أن يضبط الحالة النفسية للفرد، وبالتالي يكون رد الفعل طبيعيًّا بحدوث اختلال في توازن نسبة السكر؛ لذا فإن خير نصيحة هي مشاهدة المباراة بهدوء مهما كانت ظروف النتيجة".
وتابع: "المباريات الجماهيرية بطبيعة الحال تختلف عن المباريات الأخرى؛ إذ تكون فيها الأعصاب مشدودة والأنظار منصوبة نحو أداء الفريقين، وبالتالي لن تخلو من القلق والتوتر، وهما صفتان متلازمتان في مثل هذه الحالات كرد فعل طبيعي من الجسم؛ فالقلق والتوتر يُعرفان على أنهما: استجابة فسيولوجية للجسم لحالة موقف، مثل مشاهدة المباريات التي تجمع الفرق الكبيرة والمنافسة؛ إذ إنه حينها ينتج الجسم هرمونات محددة، وفي مثل هذه الحالات يوجه التحذير أكثر لمرضى السكري وضغط الدم، فمع التوتر والقلق قد تحدث تقلبات في معدل السكر؛ مما قد يعرّض الفرد إلى متاعب تستدعي علاج الحالة في حينه".
وأضاف: "القلق والتوتر عادة ما يرفعان نسبة السكر؛ لأن التوتر والقلق يرفعان نسبة هرمون الأدرينالين، وهذا الهرمون يعاكس عمل الإنسولين، أي أنه يسبب زيادة في نسبة السكر، أما في الأشخاص الأصحاء فيقوم الجسم بخطة دفاعية لمحاربة ارتفاع نسبة السكري في الدم، وبالتالي يتم الحفاظ على معدلات السكر ثابتة”.
وقال "الأغا": إن مرض السكري هو حالة خلل في تفاعلات الجسم "الاستقلاب" ناتجة عن نقص في إفراز هرمون مادة الأنسولين من البنكرياس، أو عدم فاعلية الأنسولين بعد إفرازه، أو الاثنين معًا.