أعضاء لجنة التحكيم: مسابقة الملك سلمان القرآنية أبرزت اهتمام قادة المملكة بكتاب الله

وأوضحت "العوفي" أن المسابقة خلقت وبثّت روح المنافسة بين الجمعيات الخيرية التي تُعنى بتدريس وحفظ القرآن في مختلف المناطق؛ مما أسهم في تخريج عدد من الحفظة المتميّزين، مشيرة إلى أن مستويات المشاركات في الدورة الـ23 كانت رائعة جدًا وتثلج الصدر؛ حيث استمعنا إلى تلاوات متقنة ومجودة، وما وصلن لهذه المرحلة إلا بعد إتقانهن وتجاوزهن لمراحل سبقت من خلالها التصفيات، مبينة أن بنات المملكة أظهرن جدارتهنّ خلال هذه المسابقة.