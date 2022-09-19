أمريكا تعاقب 3 طائرات شحن إيرانية لنقلها بضائع إلى روسيا

وبينت الوزارة أن طائرات تديرها شركات "ماهان إير"، و"قشم فارس إير"، والخطوط الجوية الإيرانية، تنقل بضائع منها مواد إلكترونية إلى روسيا في انتهاك لضوابط التصدير الصارمة، التي تفرضها وزارة التجارة على روسيا، وفقاً لـ"رويترز".