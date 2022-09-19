أمريكا تعاقب 3 طائرات شحن إيرانية لنقلها بضائع إلى روسيا

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم (الاثنين)، أنها ستضيف ثلاث طائرات "بوينج 747" تشغلها شركات طيران إيرانية توفر لروسيا خدمات شحن، إلى قائمة طائرات يعتقد أنها تنتهك ضوابط التصدير الأمريكية، في إطار عقوبات تفرضها إدارة الرئيس جو بايدن على روسيا؛ بسبب غزوها لأوكرانيا.
وبينت الوزارة أن طائرات تديرها شركات "ماهان إير"، و"قشم فارس إير"، والخطوط الجوية الإيرانية، تنقل بضائع منها مواد إلكترونية إلى روسيا في انتهاك لضوابط التصدير الصارمة، التي تفرضها وزارة التجارة على روسيا، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن هناك الآن ما مجموعه 183 طائرة أدرجت على القائمة لانتهاك ضوابط التصدير الأمريكية.
وتخضع شركات الطيران الإيرانية الثلاث المحددة لمجموعة متنوعة من القيود من قبل الحكومة الأمريكية.