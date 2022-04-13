أعمدة كهرباء تعرقل سفلتة طريق الحسّاني في مكة

واستغرب الأهالي من عدم التنسيق فيما بين الجهات المختصة قبل عملية السفلتة، لتدارك التأخر في تنفيذ مثل هذه المشاريع الخدمية، مطالبين بضرورة الوقوف على معاناتهم، وإيجاد الحلول السريعة لإنهاء المشكلة المتواصلة منذ أشهر، وترحيل أعمدة التيار الكهربائي؛ لضمان إيصال خدمة الإسفلت لهم، أسوةً بالأحياء المجاورة.