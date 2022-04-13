أعمدة كهرباء تعرقل سفلتة طريق الحسّاني في مكة

لم يستطع مقاول مشروع سفلتة طريق البجيدي، حي الحسّاني، المعروف حديثاً بحي الحطيم، من إكمال أعمال السفلتة؛ بسبب أعمدة الكهرباء التي تتوسط الشارع، وكذلك الصرف الصحي، مما أدى إلى عرقلة المشروع منذ أشهر، دون توفير حلول.
وبحسب السكان، فإن أعمدة الكهرباء التي تتوسط الشارع المعروف بطريق البجيدي في حي الحسّاني شرقي مكة المكرمة، تسببت في عرقلة وتأخر إنجاز السفلتة، إلى جانب إمدادات الصرف الصحي، الذي عرقل تنفيذ المشروع كذلك.
واستغرب الأهالي من عدم التنسيق فيما بين الجهات المختصة قبل عملية السفلتة، لتدارك التأخر في تنفيذ مثل هذه المشاريع الخدمية، مطالبين بضرورة الوقوف على معاناتهم، وإيجاد الحلول السريعة لإنهاء المشكلة المتواصلة منذ أشهر، وترحيل أعمدة التيار الكهربائي؛ لضمان إيصال خدمة الإسفلت لهم، أسوةً بالأحياء المجاورة.