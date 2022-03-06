"أفاعٍ" و"أصوات جن" وكسور ونزيف.. قصة معاناة 30 ساعة لشاب سقطت به سيارته داخل "عيون الأفلاج"

وتابع: في هذه الأثناء بدأت ألوم نفسي على تقصيري في الأعمال الخيرية والتقرُّب إلى الله، وبدأت أدعو ربي بالمغفرة والتوبة من صلاة الظهر حتى غروب الشمس. ومع الغروب سمعتُ صوتًا في الأعلى، فلم أصدق هل هو صوت إنسان أم جن؛ كون أصوات وأشكال الجني كانت تلازمي داخل العين، ولكن بالتمعن كان هناك همس إنسان، فبدأت أصيح له وأقول "أنقذني، أنا إنسان".