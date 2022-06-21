أفضل فكرة إبداعية.. "صحة الطائف" تدشّن مشروع مسعف لكل بيت

وأوضح المتحدث الإعلامي بصحة الطائف سراج الحميدان، أن مبادرة "مسعف لكل بيت" تهدف إلى تعزيز جانب السلامة الصحية في المجتمع انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 التي تسعى لرفع جودة الحياة الصحية، حيث تم البدء بتدريب وتأهيل أفراد من المجتمع على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الإسعافات الأولية للمصاب لحين نقله للجهة المختصة لتلقي الخدمة الصحية المطلوبة مما سيكون له الأثر البالغ -إن شاء الله- في التقليل من الآثار الجانبية من جرّاء التعرُّض للحالات الطارئة أو التأخير في إيصال المصاب.