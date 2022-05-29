أفضل 5 ألوان للمكاتب في عام 2022

عند قراءتك لأي مقالة أو مشاهدة أي فيديو يتحدّث عن الإنتاجية والمثابرة، سواء في العمل أو الدراسة، فغالباً ما تحضر في ذهنك أمور محددة مثل ترتيب المهام، وإبقاء المكان هادئاً، وعدم التشتت، وغيرها من النصائح التي تتمحور حول الحضور الذهني الكامل وهي نصائح صحيحة ومهمة، لكن هل بدرت في ذهنك فكرة أن لتصميم المكان أهمية لا تقل عما سبق من ناحية الترتيب والتنسيق باللون والديكور المناسب؟
إلى وقت قريب، كانت أغلب مكاتب العمل بتصميم باهت، ولون جدار موحّد، وتجد أن اللون الأبيض هو الغالب، وهذا موجود في بعض المكاتب المنزلية أيضاً.
يقدّم لك خبراء "دهانات الجزيرة" أفضل الألوان للمكاتب باختلاف أنماط التصميم، سواء كانت مكاتب بتصميم إبداعي أو بتصميم فاخر، ولإيمانهم بأهمية اختيار الألوان المناسبة للمكاتب وتأثيرها في العمل، اجتمع مهندسو الألوان لدى "دهانات الجزيرة" واقترحوا مجموعة من الألوان الحديثة والمناسبة لمكتب أكثر هدوءاً وراحة، ويشجّع على التركيز والإنتاجية.
إذا كنت تعتقد أن لون مكتبك هو إضافة ثانوية وليست أساسية، فعليك التأكّد من معلوماتك مرّة أخرى. تشير الكثير من الأبحاث إلى أن اختيار لون دهان غير مناسب يؤدي وبشكل كبير إلى تخفيض الإنتاجية، وعلى العكس تماماً، فإن انتقاء الألوان المناسبة للمكان تساعد وبفارق كبير في تحسين مخرجات العمل، وينعكس ذلك إيجاباً على تحسين أداء الموظفين.
عند تغيير لون المكتب، لابدّ من أخذ عدّة معطيات بعين الاعتبار بحيث لا تكون عملية التغيير مزعجة وغير فعالة؛ على سبيل المثال، دراسة طبيعة المكان، فإذا كانت بيئة المكان إبداعية مثلاً، فالأفضل استخدام ألوان ملهمة ومشعّة؛ أما إذا كان المكان عملياً ويحتاج إلى تركيز، فالأفضل اختيار الألوان الرسمية والهادئة، وغيرها من الاعتبارات التي تخصّ كل لون على حدة.
1. ويفز - الأزرق:
وهو أحد درجات الأزرق الهادئ مع الرمادي، وأحدث الألوان لدى "دهانات الجزيرة" من "موضة ألوان 2022"، ويستخدم في المساحات ذات الطابع الهادئ والحديث، وهو لون يحفّز على الإنتاجية. يبعث لون ويفز على الهدوء والسكينة والاسترخاء، ويستخدم في المكاتب التي تحتاج إلى تركيز عالٍ.
إذا كنت تعمل في مجال يحتاج إلى التركيز والهدوء تنصحك "دهانات الجزيرة" بهذا اللون، فهو يتميز بتلاؤمه مع المساحات الكبيرة والصغيرة، خصوصاً إذا تمّ انتقاء الديكور بعناية ليتناسب معه.
تتجلّى معاني التوازن والهدوء والنمو مع هذا اللون، ويساهم في إضفاء شعور السكينة على المكان، وذلك بسبب ارتباطه بلون الطبيعة.
ويعتبر لون أوليفرا من الألوان الهادئة على العين، وسهلة التناغم مع باقي ألوان الأثاث.
ويصنّف على أنه معبّر عن النمو والازدهار، لذلك غالباً ما تجد أن أي شيء يصف الاستمرارية والديمومة يكون مرتبطاً مع اللون الأخضر.
ومما يميز لون أوليفرا هو أنه يقلل التوتر، لذلك تنصح "دهانات الجزيرة" بتنفيذه في مكتبة المنزل أيضاً، كما يفضّله بعض مهندسي الألوان باعتباره لوناً محايداً مع اللوحات الفنية لتشكّل خلفية هادئة وخلّابة.
3. بمبل بي - الأصفر
عند سؤالك لأي مصمم داخلي عن اللون الأصفر وماذا يعني، سيجيبك بإجابات متنوعة، لكنها لا تخرج عن معنيين اثنين هما التفاؤل، والابتكار. اللون الأصفر هو لون محفّز ويعكس معنى السعادة على المكان، ويحفّز على الإبداع أيضاً، وإذا ما شاهدت المكاتب الإبداعية في أي شركة، تجد اللون الأصفر أحد عناصر المكان إن لم تكن حتى الغالبة في المكان.
يولّد اللون الأصفر إحساساً بالطاقة والحيوية، خصوصاً إذا ما كانت أشعة الشمس تتسلل إلى المكان بشكل كبير، لكن عليك الحذر عند استخدام لون بمبل بي في الأماكن التي تحتاج إلى تركيز وهدوء لأنه قد يقلل التركيز، ولكنه يحفّز العقل على الإبداع.
لون من درجات الأوف وايت، وضمن "موضة ألوان 2022"، ويعبّر هذا اللون عن الثقة والفخامة، وربما لاحظت ذلك في المكاتب الرسمية ومكاتب المديرين، ولذلك يحبّذ المصممون الداخليون استخدام الأثاث الخشبي الفاخر مع هذا اللون، ليكمل سمفونية الفخامة والأناقة.
كما أنه مناسب لمكاتب المنزل لأنه يعتبر لوناً حيادياً بحيث يسهل تناغمه مع مختلف أنماط التصاميم.
5. بينك روز - الوردي
تجتمع الرفاهية والفخامة في لون بينك روز، وهو من الألوان اللطيفة في "موضة ألوان 2022"، ويمكن تنسيقها مع أنماط تصميمية مختلفة، ما عليك سوى معرفة كيفية تنسيقه بطريقة متناغمة مع جميع عناصر المكتب، لكن عليك معرفة كيف ستستخدمه لكامل المكتب أو لجدار محدد، ولتسهل عليك المهمة بإمكانك طلب "خدمة زيارة المختص"، وهي خدمة مجانية يقدّمها أفضل مهندسي "دهانات الجزيرة" ليساعدوك في الطريقة الأنسب لتنفيذ وتنسيق الدهان.
بعد توصيات مهندسي "دهانات الجزيرة" عن الألوان، يذكرون باختصار بعض الخطوات المهمة قبل اختيار اللون، وهي:
1. ما هو الهدف من المكان؟ أهو للدراسة، أم للعمل، أم للاجتماع؟
2. طبيعة الإضاءة الموجودة في المكان سواء إنارة الشمس أو الإضاءات.
3. مساحة المكان.
4. دراسة العناصر الموجودة في المكان من أثاث ولوحات فنية.
بعد الإجابة على هذه النقاط الأربع يمكنك اختيار اللون المناسب للمكان بما يناسب ذوقك ويلبي رغباتك.
باختصار إذا كنت تعمل على تجهيز مكتب للمنزل فالأفضل اختيار الألوان الهادئة لتساعدك على التركيز والإنتاجية العالية، أما بالنسبة للشركات التي تبحث عن اللون الأنسب فهذا يعتمد على طبيعة المكان ولابدّ عندئذٍ من التنوّع، فألوان غرف الاجتماع مثلاً لابدّ أن تكون هادئة وعملية، أما ألوان غرفة العصف الذهني، فيفضّل فيها استخدام الألوان الحماسية والساطعة مثل اللون الأصفر واللون البرتقالي.