أفضل 5 ألوان للمكاتب في عام 2022

1. ويفز - الأزرق:

وهو أحد درجات الأزرق الهادئ مع الرمادي، وأحدث الألوان لدى "دهانات الجزيرة" من "موضة ألوان 2022"، ويستخدم في المساحات ذات الطابع الهادئ والحديث، وهو لون يحفّز على الإنتاجية. يبعث لون ويفز على الهدوء والسكينة والاسترخاء، ويستخدم في المكاتب التي تحتاج إلى تركيز عالٍ.

إذا كنت تعمل في مجال يحتاج إلى التركيز والهدوء تنصحك "دهانات الجزيرة" بهذا اللون، فهو يتميز بتلاؤمه مع المساحات الكبيرة والصغيرة، خصوصاً إذا تمّ انتقاء الديكور بعناية ليتناسب معه.