أفنان المرغلاني تنال لقب أول مدربة سعودية في "سباقات الأوتوكروس"

تمكنت الكابتن أفنان المرغلاني من حصد لقب "أول مدربة سعودية" معتمدة في سباقات الأوتوكروس من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
وتعد سباقات الأوتوكروس، التي تشهد تنامياً في هواتها؛ من الرياضات الحديثة نسبياً في المملكة وتقام على مضمار محدد المساحة متعدد العوائق تحكم نتائجه بقدرة المتنافس على التحكم بالسيارة للوصول إلى خط النهاية في أقل وقت ممكن.
وحفلت تجربة "المرغلاني" الممتدة لـ 5 سنوات بتحقيق العديد من الجوائز منها المركز الأول في سباق "سبيد مادنس" بميدان ديراب بالرياض، وجائزة أفضل وأسرع زمن نسائي في بطولة تويوتا للاتوكروس بالخبر"، لترسم لنفسها مساراً يدفع بغيرها من هواة هذه الرياضة إلى الاستلهام من تجربتها والاستفادة من خبرتها.
وقالت "المرغلاني": كان لدي شغف برياضة السيارات بكل أنواعها ولكن رياضة الأتوكروس التي تعتمد على عامل الزمن في الفوز تعزز من ثقة قائد السيارة في مهاراته وتحكمه في توجيهها".
وأوضحت أن ممارستها لهذه الرياضة ساعد على تطوير مهاراتها في قيادة السيارة في مختلف الظروف، كما أنها محفز على التركيز والاستجابة لعنصر المفاجأة على الطريق وبالتالي تجنب وقوع الحوادث.
وأشارت إلى أهمية التدريب المستمر ومعرفة الأساسيات والاطلاع على تجارب الآخرين والتوسع في معرفة القواعد والقوانين الدولية المنظمة للسباقات والصيانة مع الممارسة المتواصلة كل عطلة نهاية الأسبوع.
وأكدت الكابتن أفنان المرغلاني أنها في ظل الدعم الذي يشهده قطاع الرياضة النسائية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، ستسعى إلى تمثيل المملكة في البطولات الدولية، إضافة إلى نشر ثقافة الأتوكروس في المجتمع وبناء جيل محترف ينافس في مختلف المحافل الرياضية.