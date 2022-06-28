أفنان المرغلاني تنال لقب أول مدربة سعودية في "سباقات الأوتوكروس"

وحفلت تجربة "المرغلاني" الممتدة لـ 5 سنوات بتحقيق العديد من الجوائز منها المركز الأول في سباق "سبيد مادنس" بميدان ديراب بالرياض، وجائزة أفضل وأسرع زمن نسائي في بطولة تويوتا للاتوكروس بالخبر"، لترسم لنفسها مساراً يدفع بغيرها من هواة هذه الرياضة إلى الاستلهام من تجربتها والاستفادة من خبرتها.