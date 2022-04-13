أقرضت زوجها مليون ريال.. ثم انتهى بهما الحال داخل المحاكم

وأضافت: الله سبحانه وتعالى أمر بتوثيق المعاملات والعقود، قال تعالى: {يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}، وقال تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم}، ولا شك بأن التوثيق ما أمكن ذلك فيه حفظ للحقوق ودرء للنزاع بالمستقبل، ويوقف دخول الشكوك والاتهام، وتوجد قاعدة لا بد من تذكّرها دائماً بالمعاملات "الثقة لا تمنع التوثيق"؛ فالإنسان بطبيعة الحال معرّض للنسيان والوفاة وغيرها من العوارض، وإهمال هذا الجانب فيه مفاسد كثيرة.