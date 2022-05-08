أقسام الأشعة بمستشفيات سليمان الحبيب تحصل على اعتماد "ACR" الأمريكية

ذكر ذلك الدكتور ناصر الدوسري؛ المدير الطبي للأشعة بالمجموعة، الذي قال إن هذا الاعتماد يعد أعلى اعتماد دولي للجودة والسلامة في خدمات التصوير الطبي، واستحقت أقسام الأشعة بمستشفيات الدكتور سليمان الحبيب، هذا التقدير، لما تتوافر فيها من مقومات وإمكانات، إذ يعمل بها نخبة من الكفاءات الطبية والفنية المميزة، ومجهّزة بأحدث التقنيات وأكثرها أماناً وفعالية، بدعم فني وهندسي مستمر من شركة Flow والتي أسهمت في هذا الإنجاز.