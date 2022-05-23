أقل اتساعاً.. "العصيمي": هنا تتركز "موجة الغبار" والرياض ليست بعيدة!

قال خبير الطقس والتنبؤات الجوية عبدالله العصيمي، إنه بشكل عام يتوقع أن تكون موجة الغبار أقل كثافة وأقل نطاقاً واتساعاً مقارنة بموجات الغبار السابقة؛ حيث يتركز تأثيرها غالباً على الجزء الشرقي وشرق الوسطى.