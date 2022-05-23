أقل اتساعاً.. "العصيمي": هنا تتركز "موجة الغبار" والرياض ليست بعيدة!

قال خبير الطقس والتنبؤات الجوية عبدالله العصيمي، إنه بشكل عام يتوقع أن تكون موجة الغبار أقل كثافة وأقل نطاقاً واتساعاً مقارنة بموجات الغبار السابقة؛ حيث يتركز تأثيرها غالباً على الجزء الشرقي وشرق الوسطى.
وأوضح "العصيمي"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه رغم ضعف العناصر الجوية اللازمة لتشكل عاصفة رملية إلا أن موجة غبار تكوّنت جنوب العراق، صباح اليوم، بسبب ظروف الجفاف وتفكك التربة الشديد وسهولة إثارة الغبار.
وتابع: "الكتلة الغبارية تتجه إلى الكويت وحفر الباطن ثم المنطقة الشرقية والربع الخالي، وغالبا تتأثر الرياض بالجزء الغربي من موجة الغبار".
وأردف: "مناطق وسط العراق وجنوبه وشمال السعودية تعد الجزء الأكثر تصديراً لموجات الغبار أثناء عبور المنخفضات الجوية والجبهات الباردة".