"أكاديمية التميّز" تقيم حفل تخرج الدفعتين الأولى والثانية من "الإثراء"

أقامت أكاديمية التميّز المالي والمحاسبي في الرياض، حفل تخرجها الأول للدفعتين الأولى والثانية من برنامج الإثراء، تحت رعاية رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، وبحضور عدد من المسؤولين، ورئيس جامعةIE وطاقم أكاديمية التميّز المالي والمحاسبي.

وقال المهندس أمين الناصر، في كلمة ألقاها خلال الحفل: "يتوافق نهج أكاديمية التميّز المالي والمحاسبي مع برنامج تنمية القدرات البشرية أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، حيث تسعى الأكاديمية لتنمية القدرات البشرية لأبناء الوطن وتعزيز تنافسيتهم محلياً وعالمياً ليواكبوا التحولات الكبرى في المملكة والعالم".

من جهته، قال مدير عام الأكاديمية، عبدالله مجرشي: "دشنا العام الماضي أكاديمية التميّز لتكون مصدراً للموهوبين أصحاب الكفاءات المتميزة وشريكًا فاعلاً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وها نحن اليوم نحتفي بخريجي الدفعتين الأولى والثانية والتي تمثل مجموعة منتقاة بعناية فائقة ومعايير صارمة ممن ضربوا المثل والقدرة والالتزام والرغبة في التحصيل والتطوير ليصبحوا سفراء لأكاديمية التميّز المالي والمحاسبي وشعلة متقدة تضيء مستقبلاً مزدهراً لمملكتنا الحبيبة"..

وأضاف: "نحن أمام نمط فريد من الشراكات المتميزة بين شركات المحاسبة الكبرى والبنوك والمؤسسات المالية العالمية، والجهات الحكومية المعنية بالسياسات المالية في المملكة، وكلية الأعمال في جامعة IE الإسبانية، وهو ما لمسنا بصمته السريعة على تميز البرامج والمسارات التدريبية للمستفيدين من خدمات الأكاديمية".

جدير بالذكر أن برنامج "الإثراء" يعدّ أحد البرامج الأساسية في الأكاديمية، حيث أطلقت الأكاديمية مجموعة من البرامج في الفترة السابقة، منها برنامج القادة الماليين والمراجع الداخلي وغيرها.