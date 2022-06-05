أكاديمية الحوار تنفذ برنامج "الحوار مع الحاج والمعتمر والزائر"

ويهدف البرنامج الذي يستمر على مدى شهر، بواقع أربع دورات تدريبية، ويقدمه مجموعة من المدربين المعتمدين لدى المركز، إلى تنمية مهارات التواصل الفعال مع ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وتمكينهم من الحوار والتواصل معهم تحت الضغوط، وترسيخ الانطباع الإيجابي، وتعزيز الصورة الذهنية الصحيحة، وكذلك تأهيل منسوبي الجهات ذات العلاقة المباشرة في الإشراف على خدمة الحجاج، وإكسابهم المهارات اللازمة حول كيفية التواصل الفعال، ونشر ثقافة الحوار بمهنية وجودة عالية، بما يسهم في تعزيز ثقافة خدمة ضيوف الرحمن.