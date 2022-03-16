أكاديمية الصندوق الصناعي تفتح باب التسجيل في برامج 2022م

أعلنت أكاديمية الصندوق الصناعي عن بدء استقبال طلبات الالتحاق في برامج الأكاديمية لعام 2022م، التي تتضمن برامج مالية وبرامج الأعمال وبرامج الابتكار؛ من أبرزها برنامج "المالية لغير الماليين"، و"المحاسبة لمتخذي القرار"، و"التحول الإبداعي في الأزمات" و"شهادة محترف في تمويل الاستثمار" وغيرها.