أكاديمية الصندوق الصناعي تفتح باب التسجيل في برامج 2022م

أعلنت أكاديمية الصندوق الصناعي عن بدء استقبال طلبات الالتحاق في برامج الأكاديمية لعام 2022م، التي تتضمن برامج مالية وبرامج الأعمال وبرامج الابتكار؛ من أبرزها برنامج "المالية لغير الماليين"، و"المحاسبة لمتخذي القرار"، و"التحول الإبداعي في الأزمات" و"شهادة محترف في تمويل الاستثمار" وغيرها.
وتقوم الأكاديمية بتقديم برامجها التخصصية في مجالات المالية والأعمال والابتكار، وذلك بالشراكة مع أفضل وأعرق المؤسسات التعليمية والتأهيلية والتدريبية حول العالم؛ مثل: فيتش التعليمية "Fitch Learning"، وكلية لندن للأعمال "London Business School"، وكذلك مركز ستانفورد لتطوير الخبرات "The Stanford Center for Professional Development"، ومركز الابتكار في وادي السيليكون "Silicon Valley Innovation Center"، والعديد من الشراكات الأخرى المتميزة.
وتسعى أكاديمية الصندوق الصناعي من خلال هذه البرامج والندوات للارتقاء بمهارات منسوبي ومنسوبات الصندوق الصناعي والمنظومة الصناعية وعملاء الصندوق والقطاع الخاص، وذلك عبر توفير أحدث المعلومات وأعرق الخبرات التعليمية؛ سعيًا منها لمواكبة تطورات المجالات المهنية والمعرفية في القطاعات التي يستهدفها الصندوق.
يذكر أنه تم تأسيس أكاديمية الصندوق الصناعي في العام 2019م؛ اعتمادًا على الخبرات التدريبية للصندوق الصناعي والممتدة لأكثر من 48 عامًا في مجال تطوير وتأهيل كوادره البشرية؛ لإمداد القطاعات الصناعية بالخبرة والمعرفة العالية.
ومنذ أن تأسست الأكاديمية قدمت أكثر من 55 برنامجًا وندوة، حضرها قرابة 6600 متدرب ومتدربة من 370 جهة حكومية وأهلية.