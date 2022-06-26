أكاديمية القيادات الإدارية تطلق برنامجًا تدريبيًّا متطورًا بالشراكة مع كلية "لي كوان يو" السنغافورية

من جانبه، أكد السفير السنغافوري في المملكة "ونج تشاو مينج"، أن التعاون بين أكاديمية تطوير القيادات الإدارية بمعهد الإدارة العامة، وكلية "لي كوان يو" بجامعة سنغافورة الوطنية، والشراكة في هذا البرنامج التدريبي المتطور يُعَد خطوةً في مسار تعزيز العلاقات السعودية السنغافورية في مجال التدريب وتنمية رأس المال البشري، وفي هذا الإطار شاركت سنغافورة في مجال تطوير التدريب والتعليم في المملكة منذ عدة سنوات.