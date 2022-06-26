أكاديمية القيادات الإدارية تطلق برنامجًا تدريبيًّا متطورًا بالشراكة مع كلية "لي كوان يو" السنغافورية

أطلقت أكاديمية تطوير القيادات الإدارية بمعهد الإدارة العامة، بالشراكة مع كلية "لي كوان يو" في جامعة سنغافورة الوطنية، برنامجًا تدريبيًّا رائدًا تحت اسم Rising، الذي يستضيف متحدثين عالميين ومحليين من القطاعين العام والخاص.
ويقدم البرنامج للمتدربين ساعات مخصصة في التوجيه والإرشاد القيادي (كوتشنج)؛ من خلال أفضل المختصين في هذا المجال.
وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لأكاديمية تطوير القيادات الإدارية الدكتور عبدالله حافظ: "إن هذه الشراكة هي باكورة الشراكات التي تعتزم أكاديمية تطوير القيادات الإدارية بناءها مع منظمات عالمية رائدة في مجال التطوير القيادي، وتتبنى في مجملها ممكنات التطوير القيادي من تقييم للقيادات وتحديد الاحتياجات التدريبية، بتصميم برامج تناسب الثقافة المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار حالات دراسية من الواقع المحلي مع ضمان نقل الخبرات لأبناء وبنات وطننا".
وأكد أن الأكاديمية تهدف إلى رفع فاعلية التطوير القيادي في المملكة ووضع قياداتها ضمن أفضل القيادات عالميًّا.
من جانبه، أكد السفير السنغافوري في المملكة "ونج تشاو مينج"، أن التعاون بين أكاديمية تطوير القيادات الإدارية بمعهد الإدارة العامة، وكلية "لي كوان يو" بجامعة سنغافورة الوطنية، والشراكة في هذا البرنامج التدريبي المتطور يُعَد خطوةً في مسار تعزيز العلاقات السعودية السنغافورية في مجال التدريب وتنمية رأس المال البشري، وفي هذا الإطار شاركت سنغافورة في مجال تطوير التدريب والتعليم في المملكة منذ عدة سنوات.
وأضاف أن كلية "لي كوان يو" السنغافورية تقدم العديد من الدورات التدريبية المتقدمة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية السعودية الأخرى، وكذلك تستقبل جامعات سنغافورية طلابًا سعوديين، كما أن هناك العديد من الطلاب السنغافوريين يدرسون في الجامعات السعودية.
مُعربًا عن سعادته وفخره بهذا التعاون والشراكة بين المملكة وسنغافورة.
الجدير بالذكر أن برنامج Rising يستهدف قيادات الصف الثاني ممن يمتلكون إمكانيات عالية تؤهلهم للقيام بمهام أكثر استراتيجية، وذات أثر عالٍ في منظماتهم؛ حيث يجمع البرنامج القيادات من القطاعين العام والخاص؛ لتعظيم تبادل الخبرات فيما بينهم، ويتضمن تدريبهم على "جدارات" قيادية تساعدهم وتُمَكّنهم من المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.