أكاديمية الملك فهد في لندن تحتفل بمناسبة يوم التأسيس

احتفلت أكاديمية الملك فهد بلندن بمشاركة من الطلاب والطالبات والمعلمين وإدارة الأكاديمية بذكرى يوم التأسيس.

وتضمّن الاحتفال ارتداء الأزياء التراثية، وعرض مسرحية خاصة عن تاريخ تأسيس الدولة السعودية حتى عهدنا الزاهر، كما قام طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية بإلقاء القصائد والتعريف بتاريخ الدولة السعودية الأولى ويوم التأسيس.

وقالت مديرة عام أكاديمية الملك فهد في لندن الدكتورة تهاني بنت عبدالرحمن الجعفري: يوم التأسيس هو يومٌ للاعتزاز بتاريخ الدولة السعودية وللاحتفال بجذورها التاريخية العريقة.

ورفعت التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.