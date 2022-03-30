أكاديمية د. سليمان الحبيب تتوج الدارسين الفائزين بجوائز التميز الأكاديمي

وشدد الُعمري على أن هذه الجوائز سيكون لها أثر كبير في توطيد جوانب التميز لدى المتدربين من خلال إذكاء روح التنافس، وتطلع كل فرد للظفر بالجوائز، وتوقع أن تزداد أعداد المتقدمين لها مستقبلاً، ما سيمكن الأكاديمية من تحقيق أهدافها، في خلق بيئة حاضنة للبحث العلمي.