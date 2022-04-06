أكاديمية سعودية تتحدث عن تجربتها مع طالباتها في تلطيف أجواء الدراسة خلال رمضان

وقالت في لقاء مع الإعلامي عبدالله الغنمي في برنامج "الراصد" على قناة الإخبارية: "في أول محاضرة لطالباتي برمضان، لبست جلابية، وطلبت منهن أيضًا ارتداء جلابيات لاستشعار أجواء رمضان، وقمت بتغيير طريقة التدريس باستخدام استراتيجيات جديدة تحفزهن على النشاط والتفاعل والإيجابية خلال المحاضرة؛ وذلك بقراءة مقالة ثم تلخيصها وتقسيم المشاركة على الطالبات، بعد أن تم توزيعهم على عدة فِرَق يكون فيها رئيس ومتحدث، وكان التجاوب رائعًا".