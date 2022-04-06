أكاديمية سعودية تتحدث عن تجربتها مع طالباتها في تلطيف أجواء الدراسة خلال رمضان

أكدت أكاديمية سعودية، أنه علميًّا يزيد التركيز الدراسي لدى الطلاب في رمضان؛ داعية في هذا الصدد لتعزيز قِيَم الصبر لديهم وتقوية عزائمهم، ومساعدتهم على التكيف والمرونة في مواجهة الصعوبات والتحديات والظروف الجديدة؛ مشيرة إلى أن رمضان شعيرة وبقدر استشعارنا لها، بقدر سعادتنا واستمتاعنا بها".
وتحدثت الأستاذ المساعد في قسم الطفولة المبكرة في جامعة الأميرة نورة الدكتورة بسمة الغفيلي، عن تجربتها مع طالباتها في تلطيف أجواء الدراسة في رمضان وزيادة الدافعية لديهن؛ داعية إلى تشجيع الطلاب على الدراسة في رمضان بشحذ هممهم وإعلاء قيمة الصبر في نفوسهم.
وقالت في لقاء مع الإعلامي عبدالله الغنمي في برنامج "الراصد" على قناة الإخبارية: "في أول محاضرة لطالباتي برمضان، لبست جلابية، وطلبت منهن أيضًا ارتداء جلابيات لاستشعار أجواء رمضان، وقمت بتغيير طريقة التدريس باستخدام استراتيجيات جديدة تحفزهن على النشاط والتفاعل والإيجابية خلال المحاضرة؛ وذلك بقراءة مقالة ثم تلخيصها وتقسيم المشاركة على الطالبات، بعد أن تم توزيعهم على عدة فِرَق يكون فيها رئيس ومتحدث، وكان التجاوب رائعًا".
وأكدت وجود علاقة وارتباط وثيق بين التركيز والصيام؛ مشيرة في ذلك إلى أهمية النوم، مضيفة: "من زان نومه زان يومه".
وتابعت: "بحسب بحث علمي يوجد ارتباط شرطي بين الصيام وارتفاع نسبة التركيز عند الطلاب؛ لأن المخ يفرز مادة ترفع من نسبة التركيز عند الطلاب، وبالتالي زيادة القدرة على الحضور الذهني والانتباه والإنتاجية.