أكاديمية سليمان الحبيب الطبية تحتفي بتوزيع جوائز التميز الأكاديمي

تحتفي أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مساء الأربعاء القادم، بتوزيع جوائز التميز الأكاديمي على المتدربين والدارسين فيها؛ بهدف توجيه الطاقات نحو التميز العلمي في المجالات التي تخدم تحقيق الأهداف التنموية الوطنية؛ وذلك بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان.
وقال الأستاذ الدكتور عوض العمري الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والطبية بالمجموعة: إن الاحتفال سيشهد تقديم الجوائز للفائزين؛ وفقًا لقرارات اللجنة العلمية المحكمة؛ حيث سيتم منح جائزة التميز في البحث العلمي لـ"5" فائزين، إضافة إلى جائزة أفضل المتدربين لـ"12" متدربًا، وجائزة لأفضل مدرب، وأخرى لأفضل برنامج تدريبي.
وأوضح الدكتور "العمري" أن هذه الجوائز تهدف إلى نشر ثقافة التميز والإبداع، وتحفيز الدارسين، وتعزيز اتجاههم نحو المعرفة والبحث العلمي، إضافة إلى إذكاء روح الابتكار والتنافس فيما بينهم، وأضاف قائلًا: نشعر بالفخر والاعتزاز ونحن نتوج هذه المجموعة المثابرة التي استطاعت تطويع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا وغيرها من التحديات، وتفوقوا بفضل الله ومن ثم بكفاحهم من أجل اكتساب المعارف والعلوم والمهارات والخبرات اللازمة لتحقيق النجاح والتميز.
وقدّم الدكتور "العمري" التهاني للفائزين، متمنيًا لهم المزيد من التفوق، وشدد على أن أكاديمية د. سليمان الحبيب الطبية، ستواصل دعم الطاقات الوطنية الشابة، وفتح فرص التدريب والتوظيف، من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية، وتماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.
الجدير بالذكر أن أكاديمية د. سليمان الحبيب الطبية، على الرغم من الأعداد الكبيرة من الدارسين فيها؛ إلا أن مخرجاتها تتميز بالجودة العالية، وفق ما تظهره القياسات العلمية، وساعد على ذلك مجموعة من العوامل أبرزها الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة المجموعة بالأكاديمية، وحرصها على استقطاب أميز الخبراء المحاضرين، من وطنيين وأجانب؛ مما وفر خبرات متنوعة، إضافة إلى توفير كافة وأحدث المعينات التعليمية، وتهيئة بيئة مثالية للتحصيل الأكاديمي.