أكاديمية سليمان الحبيب الطبية تحتفي بتوزيع جوائز التميز الأكاديمي

الجدير بالذكر أن أكاديمية د. سليمان الحبيب الطبية، على الرغم من الأعداد الكبيرة من الدارسين فيها؛ إلا أن مخرجاتها تتميز بالجودة العالية، وفق ما تظهره القياسات العلمية، وساعد على ذلك مجموعة من العوامل أبرزها الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة المجموعة بالأكاديمية، وحرصها على استقطاب أميز الخبراء المحاضرين، من وطنيين وأجانب؛ مما وفر خبرات متنوعة، إضافة إلى توفير كافة وأحدث المعينات التعليمية، وتهيئة بيئة مثالية للتحصيل الأكاديمي.