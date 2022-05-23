أكاديمية سليمان الحبيب تحتفي بخريجي زمالة طب الطوارئ

احتفت أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية وجامعة جورج واشنطن الأمريكية، بالخريجين الحاصلين على الزمالة الأمريكية "Faculty Development Fellowship" في طب الطوارئ من جامعة جورج واشنطن الأمريكية؛ وذلك بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.
بدأ الحفل بكلمة للدكتور سعد العسيري مدير أقسام الطوارئ بالمجموعة، الذي قال إن التعاون مع جامعة جورج واشنطن مَكننا من الاستفادة من الخبرات والتجارب العريقة لواحدة من أكبر الجامعات العالمية، التي تميزت بسجل أكاديمي حافل يعود إلى العام 1821، إضافة إلى أنها صُنفت ضمن أفضل الجامعات في العالم وفقًا لتصنيفات التايمز للتعليم العالي لعام 2022، والأول على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن فئة "أفضل فرص التدريب" وفقًا لـ"Princeton Review"، ويدرس فيها أكثر من "27" ألف طالب من أكثر من "130" دولة. وبناء على الاتفاقية الموقعة فإن من حق المجموعة ترشيح وتسجيل الأطباء والأكاديميين الراغبين في الالتحاق بالزمالة من المملكة.
وأضاف الدكتور العسيري أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعيّة في مجال التعليم والتدريب الطبي، عطفًا على اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية وجامعة جورج واشنطن الأمريكية في مجال الخدمات المهنية والتعليمية، والتي تضمنت تنفيذ برنامج زمالة أكاديمية طب الطوارئ بالجامعة، وبرامج صحية أخرى تستهدف مستقبلًا كافة التخصصات الطبية.
بعدها ألقى الدكتور سعد الشهراني المدير الطبي المساعد للمستشفى كلمته، التي أوضح فيها أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تُعد أول مقدم خدمات رعاية صحية بالقطاع الخاص يقوم بتنظيم هذا البرنامج، لأحد أهم وأحدث التخصصات الدقيقة في طب الطوارئ، والذي يهتم بتطوير أداء الممارسين الصحيين ورفع مستوى كفاءتهم؛ بهدف الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتحسين الجودة والأداء في القطاع الطبي، وذلك تماشيًا مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.
واختتم الدكتور الشهراني حديثه بتقديم التهاني للخريجين، متمنيًا لهم المزيد من النجاح، وشدد على أن أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية، ستواصل دعم الطاقات الوطنية الشابة، وفتح فرص التدريب والتوظيف، من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية، وتماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.
الجدير بالذكر أن أكاديمية د.سليمان الحبيب الطبية نظمت في وقت سابق امتحان الزمالة الإيرلندية للأطباء في الطب الباطني "MRCPI"، وقامت بتدريب وتأهيل عشرات الآلاف من الممارسين الصحيين، ودأبت على تنظيم ورعاية الكثير من الأنشطة والملتقيات والمؤتمرات العلمية، بهدف تعزيز وتنمية الاستثمار في العنصر البشري، بوصفه أحد عناصر رأس المال الأساسية في العمل، كما أنها أطلقت "21" برنامج زمالة في تخصصات مختلفة، واهتمت بالبحث العلمي، وأنشأت مركزًا للبحوث الطبية، كما أصدرت مجلة علمية محكمة، وأطلقت جائزة مجلة د.سليمان الحبيب الطبية للتميُّز البحثي.