أكاديمية سليمان الحبيب تحتفي بخريجي زمالة طب الطوارئ

بدأ الحفل بكلمة للدكتور سعد العسيري مدير أقسام الطوارئ بالمجموعة، الذي قال إن التعاون مع جامعة جورج واشنطن مَكننا من الاستفادة من الخبرات والتجارب العريقة لواحدة من أكبر الجامعات العالمية، التي تميزت بسجل أكاديمي حافل يعود إلى العام 1821، إضافة إلى أنها صُنفت ضمن أفضل الجامعات في العالم وفقًا لتصنيفات التايمز للتعليم العالي لعام 2022، والأول على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن فئة "أفضل فرص التدريب" وفقًا لـ"Princeton Review"، ويدرس فيها أكثر من "27" ألف طالب من أكثر من "130" دولة. وبناء على الاتفاقية الموقعة فإن من حق المجموعة ترشيح وتسجيل الأطباء والأكاديميين الراغبين في الالتحاق بالزمالة من المملكة.