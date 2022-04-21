أكاديمية منشآت تطلق مجموعة من المعسكرات المتخصصة لبناء وتطوير العمل الريادي

وأشارت أكاديمية منشآت إلى أن برامجها صمّمت لبناء إطار المعرفي يغطي المعارف والجدارات الرئيسية التي يحتاجها رواد الأعمال وأصحاب المنشآت لإدارة وتطوير أعمالهم في شتى القطاعات، كما تقدم الأكاديمية برامجها بناء على تحليل الاحتياجات والتحديات والفرص المتاحة لتنمية البيئة الريادية في المملكة، بما يسهم في تعزيز قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين تعزز هذه المعسكرات المتخصصة من تبادل الخبرات في مجالات التخطيط للمشاريع وإدارتها وسبل تنميتها، إضافة إلى تشجيع فرص التعاون بين المنشآت في ذات القطاع وتسليط الضوء على الفرص المتاحة واتجاهات الأسواق.