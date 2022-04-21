أكاديمية منشآت تطلق مجموعة من المعسكرات المتخصصة لبناء وتطوير العمل الريادي

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ممثلة في أكاديمية منشآت، مجموعة من المعسكرات المتخصصة لبناء قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وذلك ضمن جهودها في نقل المعرفة وأفضل الممارسات في ريادة الأعمال ومساعدة أصحاب المنشآت لتطوير أعمالهم عبر مختلف المراحل لمشاريعهم في عدد من القطاعات.
وأشارت أكاديمية منشآت إلى أن برامجها صمّمت لبناء إطار المعرفي يغطي المعارف والجدارات الرئيسية التي يحتاجها رواد الأعمال وأصحاب المنشآت لإدارة وتطوير أعمالهم في شتى القطاعات، كما تقدم الأكاديمية برامجها بناء على تحليل الاحتياجات والتحديات والفرص المتاحة لتنمية البيئة الريادية في المملكة، بما يسهم في تعزيز قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين تعزز هذه المعسكرات المتخصصة من تبادل الخبرات في مجالات التخطيط للمشاريع وإدارتها وسبل تنميتها، إضافة إلى تشجيع فرص التعاون بين المنشآت في ذات القطاع وتسليط الضوء على الفرص المتاحة واتجاهات الأسواق.
يذكر أن الأكاديمية تنفذ برامجها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة المحلية والدولية التي تشترك معها في مستهدفات تنمية قدرات قطاع الأعمال، ومنها تنفيذ برنامج الريادة والابتكار بالتعاون مع معهد التطوير المهني بجامعة ستانفورد، كما أطلقت الأكاديمية معسكر فطنة الأعمال بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين البريطانية ACCA، إضافة إلى برنامج الانطلاق نحو ريادة الأعمال المنفذ بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومعسكر تطوير الاستشارات الائتمانية بالتعاون مع الأكاديمية المالية.
وتقدم أكاديمية منشآت مجموعة من الورش المتخصصة في مقرات مراكز دعم المنشآت في كل من الرياض والخبر وجدة والمدينة المنورة في عدد من المجالات ذات العلاقة، إضافة إلى خدمات الإرشاد والاستشارات التي تهدف إلى التوجيه الفردي لرواد الأعمال لتعزيز فرص إنجاح مشاريعهم، كما تنفذ مجموعة من البرامج والمعسكرات المتخصصة في الجامعات والمؤسسات التعليمية بهدف دعم مراكز ريادة الأعمال والابتكار ضمن مبادرة الشركات الجامعية الناشئة والبرامج الموجهة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال مثل برامج تطوير الإرشاد لريادة الأعمال والإعلام الريادي.
وطورت أكاديمية منشآت عدداً من برامج التعلم الذاتي المستمرة عبر بوابتها الإلكترونية https://academy.monshaat.gov.sa، التي تجاوزت الـ 60 برنامجاً في تصنيفات الأعمال المختلفة مثل المبيعات والتسويق والتجارة الإلكترونية والإدارة المالية، إضافة إلى البرامج المتخصصة في الامتياز التجاري وأنشطة التجزئة المختلفة التي تعرّف المستفيدين برحلة إنشاء وتشغيل متاجر التجزئة المختلفة بما في ذلك الإجراءات ذات العلاقة وأفضل الممارسات لتطوير هذه الأنشطة.