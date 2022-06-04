أكاديمي: ثقافة الادخار لدى السعوديين شبه معدومة.. وهذه وصفة نجاحها

وحول ذلك أوضح لـ"سبق" المختص المالي ومحاضر الإدارة المالية بجامعة شقراء برجس الرويس، أن الدراسات التي تمت من أجل تطوير برنامج القطاع المالي - وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030 - تُؤكد أن معدل الادخار لدى الأسر السعودية، من أدنى المعدلات في العالم، حيث إنها حوالي 1.6٪ من دخل الأسر، بينما تعادل 11% في ألمانيا، و36% في الصين، وهذا يدل على ضعف ثقافة الادخار والاهتمام به عند الأسر السعودية، والمعلوم أن من أهداف الرؤية 2030 رفع نسبة الادخار لدى الأسر السعودية إلى أربعة أضعاف النسبة المسجلة حالياً، لذلك يتطلب الأمر المزيد من الجهود التوعوية والثقافية لتعزيز مفهوم الادخار لدى المجتمع السعودي.