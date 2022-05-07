أكبر تجمُّع طبي بالشرق الأوسط.. "سليمان الحبيب" يستضيف المؤتمر العالمي لجراحات السمنة

وأوضح الدكتور خالد مرزا، استشاري جراحة السمنة والمناظير بمستشفى سليمان الحبيب ورئيس الاتحاد الفيدرالي العالمي لطب وجراحات السمنة، أن استضافة المجموعة هذا المؤتمر تأتي دعماً منها للملتقيات العلمية والطبية الحديثة، وفي إطار مسؤولياتها المجتمعية، خصوصاً أنها تُعد من أكبر القطاعات الصحية التي تبنت برامج تدريبية وتأهيلية، إذ إنها تمتلك مسيرة حافلة ومشرفة في هذا المجال، حيث نفّذت ما يقارب "4000" فعالية بإجمالي عدد ساعات بلغ "8000" ساعة علمية.