أكبر تجمُّع طبي بالشرق الأوسط.. "سليمان الحبيب" يستضيف المؤتمر العالمي لجراحات السمنة

يستضيف مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، أضخم مؤتمر عالمي لجراحات وأمراض السمنة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وذلك في نسخته الأولى بالفترة من 11 مايو حتى 14 مايو 2022 م، بمشاركة عديدٍ من المؤسسات العالمية الكبرى، التي من أبرزها رابطة الجرّاحين العرب للسمنة، والجمعية الخليجية لجراحات السمنة، وتحت إشراف الجمعية السعودية لطب وجراحات السمنة، إضافة إلى 125 محاضراً من دول الشرق الأوسط والعالم.
يشهد المؤتمر أكثر من 135 محاضرة علمية وورشتَي عمل، وكذلك ندوة مفتوحة للمجتمع لمناقشة أمراض السمنة (باللغة العربية)، بإجمالي 36 ساعة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأوضح الدكتور خالد مرزا، استشاري جراحة السمنة والمناظير بمستشفى سليمان الحبيب ورئيس الاتحاد الفيدرالي العالمي لطب وجراحات السمنة، أن استضافة المجموعة هذا المؤتمر تأتي دعماً منها للملتقيات العلمية والطبية الحديثة، وفي إطار مسؤولياتها المجتمعية، خصوصاً أنها تُعد من أكبر القطاعات الصحية التي تبنت برامج تدريبية وتأهيلية، إذ إنها تمتلك مسيرة حافلة ومشرفة في هذا المجال، حيث نفّذت ما يقارب "4000" فعالية بإجمالي عدد ساعات بلغ "8000" ساعة علمية.
من جانبه، قال الدكتور وليد البخاري، رئيس المؤتمر واللجنة العلمية، إنه من المتوقع أن يشهد هذا المؤتمر حضوراً لافتاً من داخل المملكة وخارجها؛ نظراً لأهميته البالغة وتنوّع فعالياته، والخبراء المشاركين فيه الذين يمثلون فرصة سانحة لتبادل الخبرات الصحية ونقل التجارب العلمية من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص بما يعود بالفائدة على المرضى والمراجعين.
وأضاف د. البخاري، أن هذا المؤتمر تسبقه ورشتا عمل لأجراء بث مباشر لعمليات تصحيحية لجراحة السمنة. كما سيتم التطرق إلى طرق الوقاية من امراض السمنة، وطرح الحلول العلاجية الملائمة للسمنة، وكيفية جعل جراحات السمنة أكثر سلامة وأماناً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المؤتمر يستهدف أطباء الجراحة والسمنة والتخدير وأخصائيي التغذية والعلاج الطبيعي واستشاريي أمراض الغدد الصماء.
ولفت الدكتور سلمان الصباح، رئيس الجمعية الخليجية لجراحات السمنة، إلى مساهمات الجمعية في مثل هذه الملتقيات العلمية، واستعدادها لتقديم برنامج يتناول أهم الأمراض في منطقة الخليج العربي وعلاجها.
في حين صرح الدكتور هيثم الفواز، رئيس رابطة الجرّاحين العرب للسمنة، بأن الرابطة بوصفها تضم في عضويتها عديداً من دول المنطقة ستقوم بدعم هذا المؤتمر والمشاركة فيه بهدف التركيز على أهم الأمراض المرتبطة بالسمنة في دول الشرق الأوسط.
وقدّم الدكتور عايض القحطاني رئيس الجمعية السعودية لطب وجراحه السمنة شكره إلى جميع المشاركين بأوراق علمية من أعضاء الجمعية التي بلغت 70 % من نسبة الأوراق العلمية، وكذلك تقديره جهود القائمين على إنجاح المؤتمر وامتنانه للدكتور عدنان مفتي، الرئيس السابق للجمعية السعودية، لما قدّمه خلال فترة رئاسته للجمعية، ودوره الفعال في إعداد برنامج المؤتمر.
جديرٌ بالذكر أن المؤتمر سيتضمن معرضاً مصاحباً يضم عدداً من الشركات الطبية العالمية، ويمكن للراغبين في الحضور والاستفادة من مخرجات هذا المؤتمر وتوصياته العلمية، التسجيل عبر الموقع الإلكتروني