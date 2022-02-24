أكبر جريمة.. استشاري يحذّر من "تجميل الأنف بالفيلر": عمى كامل!

حذّر أستاذ واستشاري جراحة الأنف والوجه، الدكتور سمير بافقيه، من خطورة عمليات تجميل الأنف بحقن الفيلر؛ واصفًا بأنها أكبر جريمة تُرتكب في حق الأنف!

وأوضح "بافقيه" لبرنامج صباح السعودية، أن حقن الفيلر "لا يُصلح أي عيوب؛ فهو مؤقت، وقد يؤدي لمضاعفات ومشاكل صحية كثيرة".

وحذّر، في هذا الصدد، من الاستغلال التجاري في حقن الفيلر؛ مشيرًا إلى أن الأنف عبارة عن شبكة من الأوعية الدموية وتنتهي إلى شريان خلف العين؛ لافتًا إلى أن أكثر من 99 حالة انتهت إلى عمى كامل بسبب الفيلر في الأنف! وأفاد بأن الجراحة هي الشيء الوحيد الذي يصلح الأنف.

وأشار "بافقيه" إلى أن غالب أسباب تحدب غضروف الأنف تكون خلقية منذ الولادة، وقد تكون نتيجة إصابة أو حادث أو ضربة أو سقوط على الأنف.