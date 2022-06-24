أكبر مدينة ألعاب متنقلة.. شاهد كيف يعزز موسم جدة تعليم الأطفال بالترفيه

وخصص الموسم جناحاً مجهزاً بأحدث الأساليب التعليمية الحديثة التي يستقصي الطفل منها العلم والمعرفة وتسهم في إبراز إمكانياته وتطويرها بـ"القرية الصغيرة" وثلاثة أركان متنوعة يحتوي كلٍ منها على حضانة تعليمية يعيش فيها الطفل بحواسه، وتحفز لديه الشغف وتنمي مداركه، إضافة لأكثر من 40 لعبة ترفيهية متنوعة توفرها "جدة بيير"، إلى جانب 7 تجارب عالمية منوعة، والعديد من العروض الترفيهية المشوقة، التي تنمي قدرات الطفل وتوسع مداركه الحسية.