أكتوبر المقبل.. مصر تحتضن حفل توزيع جائزة الملك عبدالله العالمية للترجمة

وقامت الجائزة بعقد دوراتها السابقة في عواصم عالمية بدأت من الرياض، ثم الدار البيضاء، ثم باريس، ثم بكين، ثم برلين، ثم ساوباولو، ثم جنيف، ثم طليطلة، ثم الرياض.