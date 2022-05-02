أكثر من ١٨٠٠ جولة رقابية لمتابعة الخدمات داخل المسجد الحرام

حيث ذكر مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية ريان بن حسين العدواني، أن الملحوظات المرصودة بلغ عددها (١٢٨٧) ملاحظة، كما تمت مراجعة (١١) اتفاقية.