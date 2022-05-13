أكثر من 10 فرق إطفاء تكافح حريق ضخم في مجمع تجاري بالظهران

سيطرت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية على أجزاء كبيرة من حريق ضخم شب في مجمع الظهران مول التجاري، حيث أتى الحريق على أجزاء كبيرة من العوازل السقفية للمجمع، امتدت من البوابة ١١ حتى بوابة رقم ١٣ ، وبحسب المعلومات التي نشرتها المديرية العامة للدفاع المدني فإنه لم يتم تسجيل أي إصابات حتى اللحظة.