أكثر من مليون طالب وطالبة.. مدارس تعليم الرياض تشهد عودة حضورية كاملة

استقبلت مدارس الرياض اليوم، أكثرَ من مليون طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، مع العودة الحضورية الكاملة لمقاعد الدراسة، وانطلاق الفصل الدراسي الثالث من العام 1443هـ، وسط منظومة من التجهيزات والخدمات خلال الفصل الثالث الذي يشهد أيضًا عودة الاصطفاف الصباحي وإلغاء نظام المجموعات والتباعد بين الطلبة، إلى جانب عودة الإذاعة المدرسية وعودة المقصف والتغذية المدرسية، إضافة إلى عودة ممارسة الأنشطة الرياضية وعودة البرامج والفعاليات اللاصفية.
وزار مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، عددًا من المدارس، في جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية، كما تابع انطلاق فعاليات الأنشطة المدرسية بعد عودة ممارستها مع بدء الفصل الدراسي الثالث.
وبهذه المناسبة عبّر "الوهيبي" عن عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الخطط المرسومة والجهود المبذولة والإجراءات الاحترازية والقرارات الموفقة لمواجهة جائحة كورونا، التي جعلت المملكة في مقدمة دول العالم التي نجحت بتجربتها الفريدة في مواجهة الجائحة.
وأضاف الوهيبي: "نشهد اليوم مع انطلاق الفصل الثالث، عودة الحياة بشكلها الطبيعي في كل مناحي الحياة وفي مدارسنا ولله الحمد؛ حيث عادت العملية التعليمية بكامل طاقتها وأنشطتها وفعالياتها".
ونوه "الوهيبي" بحجم الجهود المبذولة خلال الفصلين الدراسيين الماضيين من منسوبي المدارس من معلمين وإداريين؛ متمنيًا دوام التوفيق والنجاح لكل الطلاب والطالبات.
ودعا إلى الالتزام بمواعيد الدوام الصيفي المقررة بداية هذا الفصل من قِبَل أولياء الأمور والطلبة؛ حيث أكد موعد الحضور والاصطفاف الصباحي الساعة 6:30 صباحًا، وبدء الحصة الأولى الساعة 6:45 صباحًا؛ متمنيًا لأبنائه الطلاب والطالبات فصلًا دراسيًّا مكللًا بالتميز والنجاح.