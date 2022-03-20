أكثر من مليون طالب وطالبة.. مدارس تعليم الرياض تشهد عودة حضورية كاملة

استقبلت مدارس الرياض اليوم، أكثرَ من مليون طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، مع العودة الحضورية الكاملة لمقاعد الدراسة، وانطلاق الفصل الدراسي الثالث من العام 1443هـ، وسط منظومة من التجهيزات والخدمات خلال الفصل الثالث الذي يشهد أيضًا عودة الاصطفاف الصباحي وإلغاء نظام المجموعات والتباعد بين الطلبة، إلى جانب عودة الإذاعة المدرسية وعودة المقصف والتغذية المدرسية، إضافة إلى عودة ممارسة الأنشطة الرياضية وعودة البرامج والفعاليات اللاصفية.