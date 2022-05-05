أكثر من مليونٍ ومئتي ألف مستفيد من خدمة الإرشاد المكاني بالحرمين الشريفين

أكد وكيل الرئيس العام للغات والترجمة برئاسة شؤون الحرمين أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، أن عدد المستفيدين من خدمات وكالة اللغات والترجمة خلال شهر رمضان المبارك بلغ أكثر من مليونٍ ومئتيْ ألف (١٢٢٦٣٥٩) مستفيدًا من الإرشاد المكاني، و(٢٠٩٤) مستفيدًا من مبادرة الإرشاد الإثرائي باللغات، و(١٢٥٨) مستفيدًا من دعم الإدارات بالترجمة الميدانية، و(١٠٦٢) مستفيدًا من مبادرة معالم المسجد الحرام، و(٨٣٦) مستفيدًا من المشاركة بالمعارض، و(٣٤) مستفيدًا من مبادرة مراجعة وتصحيح اللوحات الإرشادية، و(٢٢٩٦٠) من ترجمة خطبة صلاة العيد.