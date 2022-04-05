أكثر من نصف مليون.. ترتيبات لتسهيل دخول المصلين الروضة الشريفة في رمضان

وبيّنت وكالة شؤون المسجد النبوي، أن خطة تنظيم الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة خلال شهر رمضان المبارك، تشمل دخول الزائرين للسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه من باب السلام رقم 1، وتنظيمهم عبر مسارات مخصّصة للحدّ من التكدّس والتزاحم، وتسهيل حركة الكتل البشرية، حيث يدخل الرجال للزيارة والسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضي الله عنهما- من غير حجز.