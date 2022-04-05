أكثر من نصف مليون.. ترتيبات لتسهيل دخول المصلين الروضة الشريفة في رمضان

يبذل العاملون في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، جهوداً تنظيمية لتسهيل دخول المصلين إلى الروضة الشريفة، وفق مواعيد الحجز المتاحة لديهم، إضافة إلى العمل على انسيابية دخول المصلين إلى المواجهة الشريفة للسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضي الله عنهما- في أجواء تحفّها السكينة والروحانية.
وتشمل أعمال تنظيم الصلاة في الروضة الشريفة خلال شهر رمضان المبارك، إصدار تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة للرجال والنساء عبر تطبيقَي "اعتمرنا" و"توكلنا" بمعدّل 16980 تصريحاً يومياً إلى يوم 20 رمضانـ وفي العشر الأواخر يتم إصدار 11095 تصريحاً يومياً، بواقع 517702 تصريح خلال شهر رمضان المبارك، وليلة العيد.
وحدّدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، المواعيد والأبواب لفرز ودخول المصلين إلى الروضة الشريفة خلال شهر رمضان، إذ يدخل الرجال إلى الروضة خلال الفترة الصباحية من ساحة باب 38، وفي الفترة المسائية من ساحة باب 2، فيما حدّدت الباب رقم 24 لدخول النساء للروضة الشريفة خلال الفترة الصباحية، وفي الفترة المسائية يدخلن من ساحة البابين 24 و37.
وبيّنت وكالة شؤون المسجد النبوي، أن خطة تنظيم الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة خلال شهر رمضان المبارك، تشمل دخول الزائرين للسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه من باب السلام رقم 1، وتنظيمهم عبر مسارات مخصّصة للحدّ من التكدّس والتزاحم، وتسهيل حركة الكتل البشرية، حيث يدخل الرجال للزيارة والسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضي الله عنهما- من غير حجز.