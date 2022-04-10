أكثر من 1000 متطوعة و14 جهة نسائية تشارك في خدمة قاصدي بيت الله الحرام

ولفتت إلى أن أعداد الجهات والجمعيات الخيرية المشاركة ارتفعت لــ"14" جهة حكومية وخيرية نسائية خلال هذا العام 1443هــ الذي انعكست بدورها هذه الأعداد الكبيرة على الواقع الميداني وتقديم الخدمات كافة؛ وذلك بالتزامن مع رفع كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام، وأعربت أن العمل التطوعي في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لا يتوقف على مدى "24" ساعة موزعة على أربع ورديات في اليوم.