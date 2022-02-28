أكثر من 109 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 97.1 %

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ109 ملايين جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.1 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 109,140,295 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,493,410 حالات، وإجمالي حالات التعافي 3,366,357 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20,197 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.1 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 96.4 %.