أكثر من 11 ألف بلاغ تلقاه الهلال الأحمر في الحرم المكي

قال مساعد مدير عام منطقة مكة المكرمة للشؤون الفنية، بالهلال الأحمر حسن نافع: إن الهيئة العامة للهلال الأحمر السعودي، تعاملت مع أكثر من 11 ألف و414 بلاغًا إسعافيًا، مقسمة على 10 آلاف و184 بلاغًا لحالات مرضية و1230 أخرى نتيجة حوادث.