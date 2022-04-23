أكثر من 11 ألف بلاغ تلقاه الهلال الأحمر في الحرم المكي

قال مساعد مدير عام منطقة مكة المكرمة للشؤون الفنية، بالهلال الأحمر حسن نافع: إن الهيئة العامة للهلال الأحمر السعودي، تعاملت مع أكثر من 11 ألف و414 بلاغًا إسعافيًا، مقسمة على 10 آلاف و184 بلاغًا لحالات مرضية و1230 أخرى نتيجة حوادث.
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع "قناة الإخبارية": هناك تواجد للفرق الإسعافية في الحرم المكي وصلت لـ 34 نقطة متمركزة بالحرم المكي، ومتواجدة في أكثر من عشرة مواقع بالمنطقة المركزية.
وتابع: بالإضافة لتجمع الفرق الإسعافية عن نقاط التجمع بمداخل الحرم المكي.
وعن التعامل مع الحالات الطارئة قال "نافع": يتم التعامل بأحدث الأجهزة الطبية والكفاءات العالية، ولدينا أكثر من 450 ممارسًا صحيًا من أطباء وأخصائيي إسعاف يقدمون أفضل الخدمات الطبية الطارئة للمعتمرين والمصلين والزوار، ونقلهم لأقرب المستشفيات لتقديم الرعاية الطبية لهم.