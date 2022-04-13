أكثر من 113 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98.1%

بلغ عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 113 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98.1%.
وقال مركز الإحصاء الخليجي، عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 113.220.066 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 3.589.353 حالة، وإجمالي حالات التعافي 3.539.188 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20.323 حالة حتى يوم أمس الموافق 12 أبريل 2022م.
وأضاف المركز، أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98.1% وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.6%.
فيما بلغت نسبة التعافي في الكويت 99.4%، والبحرين 98.9%، وقطر 99.5%، والإمارات 97.9%، وعمان 98.7%.