أكثر من 113 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98.1%

وقال مركز الإحصاء الخليجي، عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 113.220.066 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 3.589.353 حالة، وإجمالي حالات التعافي 3.539.188 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20.323 حالة حتى يوم أمس الموافق 12 أبريل 2022م.