أكثر من 13 مليون مستفيد من أنشطة "الأمر بالمعروف" في 2021

وكشف التقرير أن عدد المستفيدين بلغ أكثر من 13 مليون مستفيد من الأنشطة المنفذة، والتي بلغ عددها أكثر من تسعمائة ألف منشط شملت الزيارات والكلمات التوعوية والتوجيهية واللقاءات والمصليات المتنقلة والمعارض وورش العمل التوعوية والتوجيهية، وجولات الأماكن العامة لأعضاء الهيئة البالغ عددها أكثر من 800 ألف جولة توعوية، في حين بلغ عدد الزيارات المنفذة خلال العام 1769 زيارة، استفاد منها نحو 228 ألف مستفيد مع تنفيذ 2277 لقاء وكلمة توعوية قدمها نخبة من كفاءات الرئاسة العامة.