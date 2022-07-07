أكثر من 13 مليون مكالمة في مكة والمشاعر خلال السابع من ذي الحجة

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقّل قد بلغ 258.36 ميجابت/ثانية، بنسبة زيادة 55% مقارنةً بالعام الماضي، ومعدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل 33.56 ميجابت/ ثانية، بنسبة زيادة 32% مقارنةً بالعام الماضي، فيما تجاوز عدد المكالمات المحلية 12 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 1,53 مليون مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 99%.