أكثر من 200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم في 1800 مدرسة بالطائف

أدى أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في 1800 مدرسة "بنين وبنات" في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم الأحد، الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني، في أجواء يسودها الهدوء واليسر والسهولة، ووسط بيئة صحية وآمنة، وذلك بمتابعة من المدير العام للتعليم ومساعديه، ومديري الإدارات ومكاتب التعليم .
وزار المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، في اليوم الأول من الاختبارات مدارس السلم الابتدائية والمتوسطة والثانوية و متوسطة البحتري، حيث اطلع فيها على عملية سير الاختبارات والإجراءات الاحترازية المطبقة في القاعات، وآلية عمل اللجان الموجودة في الامتحانات، لكي يتم تحقيق النتائج المرجوة .
وشكلت الإدارة العامة للتعليم من خلال إدارة الإشراف التربوي بنين وبنات آلية تنظيمية لعملية متابعة سير الاختبارات في المدارس بنين وبنات، حيث تم تنفيذ زيارات ميدانية لأكثر من 800 مشرف ومشرفة تربوية؛ للوقوف على أعمال المدارس في هذه الفترة وآلية التنظيم في غرف الكنترول للاختبارات، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المدارس في الإجراءات، بالإضافة إلى متابعة أوراق الاختبارات وآلية حفظها قبل وبعد التصحيح، والتأكيد على تنفيذ التصحيح بالشكل النظامي ووفق التعليمات المحددة بما يضمن استخراج النتائج بصورة سليمة ودقيقة .
من جانبه، أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، على أن اليوم الأول من الاختبارات اتسم بالسلاسة والآمان، بالرغم من وجود مراحل دراسية تختبر لأول مرة بعد الجائحة، وهي المرحلة الابتدائية، حيث تم متابعة كافة الإجراءات النظامية والصحية والنفسية لعملية أداء الامتحانات لكافة المراحل الدراسية، لكي تتحقق بحول الله وقوّته النتائج المأمولة والنجاح والتفوق لجميع الطلاب والطالبات.
وكانت "سبق" قد تابعت مجريات الاختبارات في مدارس المرحلة الابتدائية بالطائف، حيث تم استقبال الطلاب والطالبات بعبوات الحليب والمعمول والبسكويت، كما تزينت المدارس وتنوعت فيها اللوحات التوعوية والإرشادية عن الاختبارات، وسط اطمئنان تام من قبل الطلاب والطالبات في جوٍ مُفعم بالفرح.