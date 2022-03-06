أكثر من 200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم في 1800 مدرسة بالطائف

وشكلت الإدارة العامة للتعليم من خلال إدارة الإشراف التربوي بنين وبنات آلية تنظيمية لعملية متابعة سير الاختبارات في المدارس بنين وبنات، حيث تم تنفيذ زيارات ميدانية لأكثر من 800 مشرف ومشرفة تربوية؛ للوقوف على أعمال المدارس في هذه الفترة وآلية التنظيم في غرف الكنترول للاختبارات، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المدارس في الإجراءات، بالإضافة إلى متابعة أوراق الاختبارات وآلية حفظها قبل وبعد التصحيح، والتأكيد على تنفيذ التصحيح بالشكل النظامي ووفق التعليمات المحددة بما يضمن استخراج النتائج بصورة سليمة ودقيقة .