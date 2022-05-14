أكثر من 200 شاحنة إغاثية مقدمة من "إغاثي الملك سلمان" تعبر منفذ الوديعة متوجهة لليمن

عبرت 204 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذَ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 10 أبريل حتى 12 مايو 2022م، تحمل على متنها 36 ألفًا و52 سلة غذائية، و7 آلاف و250 كرتون تمر، و271 طنًّا و952 كيلوغرامًا من المساعدات الطبية، و620 حقيبة إيوائية، متوجهة لمحافظات: (عدن، الحديدة، مأرب، شبوة، تعز، المهرة، أبين، حضرموت، لحج، سقطرى، الضالع، الجوف، حجة، صعدة).
يأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة -ممثلة في المركز- للشعب اليمني الشقيق.
من ناحية أخرى، قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن، خدماته الطبية المتنوعة لـ148 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر أبريل 2022م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وجرى خلال المشروع تقديم 606 خدمات؛ حيث بلغت نسبة الذكور 75% ونسبة الإناث 25%؛ بينما شكّلت نسبة النازحين 26% والمقيمين 74% من إجمالي المستفيدين؛ فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ67 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 81 مريضًا.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدّمها المملكة -ممثلةً في المركز لرفع إمكانات القطاع الصحي- ومحاولة تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.