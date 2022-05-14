أكثر من 200 شاحنة إغاثية مقدمة من "إغاثي الملك سلمان" تعبر منفذ الوديعة متوجهة لليمن

عبرت 204 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذَ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 10 أبريل حتى 12 مايو 2022م، تحمل على متنها 36 ألفًا و52 سلة غذائية، و7 آلاف و250 كرتون تمر، و271 طنًّا و952 كيلوغرامًا من المساعدات الطبية، و620 حقيبة إيوائية، متوجهة لمحافظات: (عدن، الحديدة، مأرب، شبوة، تعز، المهرة، أبين، حضرموت، لحج، سقطرى، الضالع، الجوف، حجة، صعدة).