أكثر من 300 ألف زائر لحديقة الأمير ماجد خلال موسم جدة

استقبلت حديقة وممشى الأمير ماجد أكثر من 300 ألف زائر خلال موسم جدة 2022م، والتي شكلت نقطة جذب سياحي؛ نظرًا لما تتميز به من مرافق ومساحات وتصاميم وطاقة استيعابية.
واحتضنت الحديقة العديد من الفعاليات المتنوعة، واستقطبت السكان والزائرين بمختلف فئاتهم وأعمارهم، كما شكّلت متنفسًا مميزًا يوفر بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة، حيث تعد الأكبر من نوعها على مستوى مدينة جدة، وأسهمت في زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، ورفع مستوى ممارسة الرياضة لاحتواء الموقع على مسارات للممشى، فضلًا عن احتضانها لمسرح مفتوح يحتوي مدرجات يستوعب أكثر من 1.000 متفرج، وأرضًا للفعاليات بمساحة 5.624م2.
يُذكر أن حديقة وممشى الأمير ماجد هي أحد مشاريع أمانة جدة ضمن مبادرة أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة، والتي تعدّ إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وتمثل أكبر حديقة عامة في جدة بمساحة تقدر بـ130 ألف متر مربع، وتضم العديد من المرافق من مناطق ألعاب أطفال ومرافق حيوية ومسطحات خضراء ومناطق مخصصة لممارسة رياضة المشي ونافورة تفاعلية وغيرها من العناصر.