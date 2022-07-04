أكثر من 300 ألف زائر لحديقة الأمير ماجد خلال موسم جدة

واحتضنت الحديقة العديد من الفعاليات المتنوعة، واستقطبت السكان والزائرين بمختلف فئاتهم وأعمارهم، كما شكّلت متنفسًا مميزًا يوفر بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة، حيث تعد الأكبر من نوعها على مستوى مدينة جدة، وأسهمت في زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، ورفع مستوى ممارسة الرياضة لاحتواء الموقع على مسارات للممشى، فضلًا عن احتضانها لمسرح مفتوح يحتوي مدرجات يستوعب أكثر من 1.000 متفرج، وأرضًا للفعاليات بمساحة 5.624م2.