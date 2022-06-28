أكثر من 300 مستفيد ومستفيدة تم توظيفهم في اللقاء التوظيفي لجمعية "مساعي" مع غرفة الرياض

تم فرز أسماء المتقدمين وعمل المقابلات الوظيفية للشواغر المطروحة لدى الشركات بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية. فيما شملت الوظائف المطروحة ( الموارد البشرية ، تسويق ، جرافيك ، ديزاين ، تحصيل ديون ، محاسبين ، مدخل بيانات ، أمين مخزون ، مهندسين ، فني كهرباء ، خدمة عملاء ، حجوزات ، مدربين ، علاقات نزلاء واستقبال).