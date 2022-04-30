أكثر من 3400 متطوع مع الهلال الأحمر في الحرم المكي خلال رمضان

وأضاف في تقرير لنشرة النهار عبر "قناة الإخبارية": يكمن عمل المتطوعين في تقديم الخدمات الإسعافية للزوار والمعتمرين، موزعين على أكثر من 34 نقطة إسعافية داخل أرجاء الحرم المكي الشريف، معبرًا عن فخره بذلك، قائلًا: "نحن في هيئة الهلال الأحمر السعودي فخورون جدًّا بما يقدمه شبابنا".