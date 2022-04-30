أكثر من 3400 متطوع مع الهلال الأحمر في الحرم المكي خلال رمضان

قال مدير إدارة التطوع في منطقة مكة المكرمة عبد العزيز السميري: إن أكثر من 3400 متطوع ومتطوعة قدموا مع الهلال الأحمر السعودي في الحرم المكي أكثرَ من 40 ألف ساعة تطوعية، منذ بداية رمضان إلى الآن.
وأضاف في تقرير لنشرة النهار عبر "قناة الإخبارية": يكمن عمل المتطوعين في تقديم الخدمات الإسعافية للزوار والمعتمرين، موزعين على أكثر من 34 نقطة إسعافية داخل أرجاء الحرم المكي الشريف، معبرًا عن فخره بذلك، قائلًا: "نحن في هيئة الهلال الأحمر السعودي فخورون جدًّا بما يقدمه شبابنا".
من جانبه قال المتطوع خالد العنزي: إنه جاء متطوعًا من جامعة الملك سعود في الرياض مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.
وأضاف: "اللهم لك الحمد، مشاعر لا توصف.. التطوع في بيت الله الحرام وقبلة المسلمين مكة المكرمة".
وقالت المتطوعة نجمة الفهمي: إن مشاعرها لا توصف وهي في خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدة أنه تطوع عطاء وصادق من القلب لا يمكن وصفه ببعض الكلمات.