أكثر من 35 ألف زائرة للروضة الشريفة في الأسبوع الأول من رمضان

نشرت وكالة شؤون المسجد النبوي، اليوم الأربعاء، إحصائية لبعض الخدمات المقدمة خلال الأسبوع الأول من رمضان العام 1443هـ، في الأقسام النسائية في المسجد النبوي.
وذكرت وحدة الإحصاء والمعلومات النسائية، أنه بلغ عدد المستفيدات من خدمات التوجيه والإرشاد 39.078 مستفيدة، ومن حلقات تحفيظ القرآن والمتون العلمية 56.461 مستفيدة.
وأضافت: أما المستفيدات من خدمات التواصل باللغات فبلغن 10.180، فيما بلغت نسبة الإشغال في المصليات 100%.
وكما أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي وصول زائرات الروضة الشريفة إلى 35.326 زائرة، كما بلغ عدد وجبات الإفطار الموزعة إلى 158.939.